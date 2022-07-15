Рейтинг лучших сайтов знакомств декабря 2022 года

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Мамба - один из лучших сайтов для знакомств в Москве и России. 

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Последние отзывы о сайтах знакомств
Love StoryБез комплексовLovePlanetMambaLinkYouTakeMe.love
#Love Story

Лучший сайт. Из всех где была, переплюнул мамбу, теамо, тиндер..... Требуют платить здесь меньше всего. Общаться очень здорово.

Оценка: 9,2 из 10
Love Story
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#Без комплексов

Люблю простые сайты без лишних заморочек и кучи ненужных приложений. И этот как раз такой. Все доходчиво и легче некуда. Да и девушки здесь симпатичные. Пока, конечно, свою любовь не встретил, но с несколькими девчонками поддерживаем переписку, наладив уже дружеские отношения. Как по мне, достойный вариант для любителей быстрых и легких знакомств.

Оценка: 8,5 из 10
Без комплексов
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Википедия утверждает, что к 2020 году треть пользователей интернета регулярно ищет пару на сайтах знакомств. В нашей стране полтора миллиона человек, проводящих на таких веб-сайтах более 4 часов в сутки. Популярность сервисов растет, но не все знают, какие ресурсы самые надежные и эффективные. Наш проект создан для помощи пользователям в поиске приличных сайтов знакомств для серьезных отношений. Рейтинги составлены на основе собственных исследований и проверок нашей команды, обладающей четырехлетним опытом. Далее подробно расскажем о преимуществах проекта и нюансах его использования для облегчения поиска.

О проекте RatingDatings.ru

Глобальная цель нашего проекта – помощь пользователям в выборе лучшего сайта знакомств. Одиночество – неприятное состояние. Посетители нашего портала забыли об этом чувстве, так как пользуются самыми популярными сайтами знакомств в России, представленными в рейтингах. Мы регулярно актуализируем рейтинги. Учитывая, что интересы пользовательской аудитории постоянно меняются, нам приходится отслеживать изменения, меняя контент и составляя новые рейтинги. Только так команда может быть уверена, что посетители RatingDatings.ru получат список качественных и популярных ресурсов.

С нашим сервисом легко найти:

  • друга или подругу (виртуального и реального);
  • вторую половинку;
  • идеального партнера;
  • жену или мужа;
  • партнера для интима;
  • любовника или любовницу.

Лучшие сайты знакомств, отобранные в рейтинг, помогут отыскать отношения любого формата и человека со схожими интересами для любви и дружбы.

Как сайты попадают в наши рейтинги

Чтобы предоставить пользователям только лучший контент и составить рейтинг надежных, безопасных и эффективных площадок, наша команда проделала колоссальную работу. Лично протестировали более сотни ресурсов и отобрали только самые лучшие. Подробнее расскажем о критериях отбора:

  • Проверяем безопасность. Главный критерий – регистрация. Если есть модерация и верификация, то такие ресурсы самые надежные. Сервисы без регистрации – уловка мошенников. Ничего, кроме фейковых страниц и рекламы жриц любви, там не встречается.
  • Создаем мужскую и женскую анкеты. Проверяем количественный состав аудитории и исследуем возможности аккаунтов для обоих полов — иногда они разные (девушкам предоставляют привилегии).
  • Тестируем бесплатный функционал. Рейтинг лучших сайтов знакомств не полон, если в него включены только платные сервисы. Большинство площадок из предлагаемого списка предлагают бесплатную регистрацию и минимальный набор общедоступных функций.. Но каждая включает расширенный функционал, облегчающий поиск. Встречается и другая группа - сервисы, услуги которых полностью платные.
  • Покупаем премиальный доступ. VIP-статус сокращает время поисков, выводит анкету в ТОП и позволяет пользоваться всеми возможностями виртуальной службы знакомств. К тому же, привилегированным пользователям чаще выражают симпатию. Проверяя функционал платных услуг, тестируем их полезность и обоснованность взимаемой платы.
  • Проверяем полезность сайта и выясняем количество ботов. Ресурсы с небольшим количеством настоящих аккаунтов в рейтинг не попадают. Переписываемся с пользователями, тестируя работу сообщений и выясняя желания аудитории площадки. Узнаем цели, чтобы оценить к какой категории относится сайт.. Делаем градацию для разных рейтингов.
  • Проверяем работу техподдержки. Выясняем, как быстро и результативно решаются проблемы пользователей при неавторизованном списании денег, блокировке аккаунта или других трудностях.
  • Читаем отзывы, проверяем их достоверность. Количество мнений пользователей – показатель популярности сервиса. Содержание не всегда соответствует действительности, выясняем причину возникновения негативного или крайне положительного отзыва. Ориентируемся только на настоящие высказывания реальных людей.

После оценки перечисленных критериев даем собственную оценку сайту. Чем она выше, тем лучше место в рейтинге 2020 года. ТОП 5 сайтов знакомств из нашего списка – самые надежные, эффективные и безопасные. Советуем зарегистрироваться на всех сразу - на одном из них вы точно познакомитесь с красивой девушкой, или достойным мужчиной. Отметим, что некачественные сервисы и сайты-мошенники в наш каталог не попадают.

Что вы встретите на нашем проекте

Мы регулярно собираем обратную связь от наших посетителей и пользователей. На основании полученной информации расширяем функционал и создаем новые онлайн-сервисы для удобства целевой аудитории.

Какие сервисы у нас есть

Детально расскажем обо всех сервисах проекта. Они помогают нашим пользователям правильно выбрать удобный ресурс и полноценно пользоваться всеми его возможностями. Советуем изучить возможности эффективного использования понравившегося ресурса после его выбора.

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Только реальные отзывыДостоверная информация о каждом сайтеОбъективные рейтингиОтветы на ваши вопросы

Как выбрать сайт знакомств

Критериев серьезного выбора сайта знакомств, подходящего конкретному пользователю, несколько. Расскажем, как лучше подобрать эффективный сервис, позволяющий найти партнера для любых видов отношений.

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  • Обращайте внимание на оценку сервиса. Чем она выше, тем надежней ресурс. Идеально - зарегистрироваться 2-3 сайтах, стоящих в ТОП-5 рейтинга. Это самые популярные, эффективные и безопасные площадки.
  • Возраст аудитории сайта - важный критерий, учитывайте его. Есть площадки, где больше людей среднего и старшего возраста, а есть преимущественно молодежные сайты. Выбирайте сервисы в рейтингах, соответствующих возрасту желаемого партнера.
  • На самых популярных сервисах регистрируются люди даже из небольших городов, сел. Поэтому при выборе обращайте внимание на географическую составляющую. Крупнейшие и самые посещаемые сайты обычно на верхних позициях рейтинга. Советуем остановиться на них.
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Автор рейтинга:
Команда экспертов RatingDatings.ru
Мы - команда единомышленников, которые хотят помочь людям найти друзей и личное счастье в интернете.
Сравнение сайтов знакомств
НазваниеГод основанияКол-во пользователейРейтингКол-во отзывов
LovePlanet 200541 миллион
9,9
48 отзывовОбзор сайта
Mamba 200291 миллион
9,8
61 отзывОбзор сайта
LinkYou 2016100 млн
9,8
21 отзывОбзор сайта
NatalieDate 20196 млн
9,7
42 отзываОбзор сайта
Teamo 2010113 миллионов
9,7
32 отзываОбзор сайта
Roomba 2016более 1 млн
9,7
13 отзывовОбзор сайта
Лучший сайт 2021 года
JuliaDates
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