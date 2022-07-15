Википедия утверждает, что к 2020 году треть пользователей интернета регулярно ищет пару на сайтах знакомств. В нашей стране полтора миллиона человек, проводящих на таких веб-сайтах более 4 часов в сутки. Популярность сервисов растет, но не все знают, какие ресурсы самые надежные и эффективные. Наш проект создан для помощи пользователям в поиске приличных сайтов знакомств для серьезных отношений. Рейтинги составлены на основе собственных исследований и проверок нашей команды, обладающей четырехлетним опытом. Далее подробно расскажем о преимуществах проекта и нюансах его использования для облегчения поиска.

О проекте RatingDatings.ru

Глобальная цель нашего проекта – помощь пользователям в выборе лучшего сайта знакомств. Одиночество – неприятное состояние. Посетители нашего портала забыли об этом чувстве, так как пользуются самыми популярными сайтами знакомств в России, представленными в рейтингах. Мы регулярно актуализируем рейтинги. Учитывая, что интересы пользовательской аудитории постоянно меняются, нам приходится отслеживать изменения, меняя контент и составляя новые рейтинги. Только так команда может быть уверена, что посетители RatingDatings.ru получат список качественных и популярных ресурсов.

С нашим сервисом легко найти:

друга или подругу (виртуального и реального);

вторую половинку;

идеального партнера;

жену или мужа;

партнера для интима;

любовника или любовницу.

Лучшие сайты знакомств, отобранные в рейтинг, помогут отыскать отношения любого формата и человека со схожими интересами для любви и дружбы.

Как сайты попадают в наши рейтинги

Чтобы предоставить пользователям только лучший контент и составить рейтинг надежных, безопасных и эффективных площадок, наша команда проделала колоссальную работу. Лично протестировали более сотни ресурсов и отобрали только самые лучшие. Подробнее расскажем о критериях отбора:

Проверяем безопасность. Главный критерий – регистрация. Если есть модерация и верификация, то такие ресурсы самые надежные. Сервисы без регистрации – уловка мошенников. Ничего, кроме фейковых страниц и рекламы жриц любви, там не встречается.

Главный критерий – регистрация. Если есть модерация и верификация, то такие ресурсы самые надежные. Сервисы без регистрации – уловка мошенников. Ничего, кроме фейковых страниц и рекламы жриц любви, там не встречается. Создаем мужскую и женскую анкеты. Проверяем количественный состав аудитории и исследуем возможности аккаунтов для обоих полов — иногда они разные (девушкам предоставляют привилегии).

Проверяем количественный состав аудитории и исследуем возможности аккаунтов для обоих полов — иногда они разные (девушкам предоставляют привилегии). Тестируем бесплатный функционал. Рейтинг лучших сайтов знакомств не полон, если в него включены только платные сервисы. Большинство площадок из предлагаемого списка предлагают бесплатную регистрацию и минимальный набор общедоступных функций.. Но каждая включает расширенный функционал, облегчающий поиск. Встречается и другая группа - сервисы, услуги которых полностью платные.

Рейтинг лучших сайтов знакомств не полон, если в него включены только платные сервисы. Большинство площадок из предлагаемого списка предлагают бесплатную регистрацию и минимальный набор общедоступных функций.. Но каждая включает расширенный функционал, облегчающий поиск. Встречается и другая группа - сервисы, услуги которых полностью платные. Покупаем премиальный доступ. VIP-статус сокращает время поисков, выводит анкету в ТОП и позволяет пользоваться всеми возможностями виртуальной службы знакомств. К тому же, привилегированным пользователям чаще выражают симпатию. Проверяя функционал платных услуг, тестируем их полезность и обоснованность взимаемой платы.

VIP-статус сокращает время поисков, выводит анкету в ТОП и позволяет пользоваться всеми возможностями виртуальной службы знакомств. К тому же, привилегированным пользователям чаще выражают симпатию. Проверяя функционал платных услуг, тестируем их полезность и обоснованность взимаемой платы. Проверяем полезность сайта и выясняем количество ботов. Ресурсы с небольшим количеством настоящих аккаунтов в рейтинг не попадают. Переписываемся с пользователями, тестируя работу сообщений и выясняя желания аудитории площадки. Узнаем цели, чтобы оценить к какой категории относится сайт.. Делаем градацию для разных рейтингов.

Ресурсы с небольшим количеством настоящих аккаунтов в рейтинг не попадают. Переписываемся с пользователями, тестируя работу сообщений и выясняя желания аудитории площадки. Узнаем цели, чтобы оценить к какой категории относится сайт.. Делаем градацию для разных рейтингов. Проверяем работу техподдержки. Выясняем, как быстро и результативно решаются проблемы пользователей при неавторизованном списании денег, блокировке аккаунта или других трудностях.

Выясняем, как быстро и результативно решаются проблемы пользователей при неавторизованном списании денег, блокировке аккаунта или других трудностях. Читаем отзывы, проверяем их достоверность. Количество мнений пользователей – показатель популярности сервиса. Содержание не всегда соответствует действительности, выясняем причину возникновения негативного или крайне положительного отзыва. Ориентируемся только на настоящие высказывания реальных людей.

После оценки перечисленных критериев даем собственную оценку сайту. Чем она выше, тем лучше место в рейтинге 2020 года. ТОП 5 сайтов знакомств из нашего списка – самые надежные, эффективные и безопасные. Советуем зарегистрироваться на всех сразу - на одном из них вы точно познакомитесь с красивой девушкой, или достойным мужчиной. Отметим, что некачественные сервисы и сайты-мошенники в наш каталог не попадают.

Что вы встретите на нашем проекте

Мы регулярно собираем обратную связь от наших посетителей и пользователей. На основании полученной информации расширяем функционал и создаем новые онлайн-сервисы для удобства целевой аудитории.

Какие сервисы у нас есть

Детально расскажем обо всех сервисах проекта. Они помогают нашим пользователям правильно выбрать удобный ресурс и полноценно пользоваться всеми его возможностями. Советуем изучить возможности эффективного использования понравившегося ресурса после его выбора.

Разделы проекта:

Обзор сайтов. Читаем полную информацию о понравившемся ресурсе и выбираем подходящий под ваши цели. Мы собственноручно проверили более 100 сайтов и составили обзоры на лучшие из них.

Рейтинги ресурсов. Самые лучшие сайты знакомств собраны именно в этом разделе. Выбираете категорию по типу, цели, городу и множеству других параметров. Уверены, найдете подходящий под ваши запросы..

Инструкция по работе с ресурсами. Практические советы по регистрации, созданию и удалению анкеты и многие другие фишки, полезные для пользователей.

Отзывы реальных людей. В проекте публикуем только проверенные мнения настоящих посетителей, а не заказанные на специальных биржах.

Блог с полезными статьями и советами. Очень занимательный раздел, рассказывающий об отношениях полов, рекомендуем обратить внимание.

Сервис сравнения популярных площадок. Проверьте эффективность понравившихся ресурсов. Предоставляем эксклюзивную возможность выбрать лучший ресурс среди хороших сайтов знакомств для серьезных отношений.

Истории любви. Настоящие истории людей, встретивших друг друга на ресурсах, представленных нашим проектом.

Блок вопросов и ответов. Часто задаваемые вопросы, и ответы нашей команды. Не стесняйтесь — пишите, мы готовы пояснить любые нюансы.

Сервис подбора ресурса под ваши требования. Вводим пол, возраст, город и цель знакомства. Получаем список реальных сайтов знакомств, подходящих под ваши требования.

Регулярно обновляемый список аферистов. Полезный раздел. Мы заботимся о вашей безопасности. Изучайте список и фильтруйте анкеты, избегая общения с мошенниками. Если вас обманули и вы подозреваете, что профиль принадлежит жуликам, сообщайте, мы разместим афериста в базе.

Надеемся, представленные сервисы и материалы помогут вам в поисках личного счастья, как на сайтах серьезных знакомств, так и на несерьезных. Вносите предложения по добавлению новых, мы их обязательно рассмотрим.